Concorrenza: Brunetta, semplifichiamo le procedure per il Pnrr

- "Nel disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei ministri sono contenute due importanti deleghe che rafforzano le semplificazioni per velocizzare l'attuazione del Pnrr e razionalizzano i controlli sulle attività produttive. Il Governo mantiene l'impegno di ridurre la cattiva burocrazia a favore di cittadini e imprese. Basta vessazioni". Lo sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. L'articolo 23 del Ddl, al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di reingegnerizzare in digitale le procedure amministrative, come previsto dal Pnrr, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. (segue) (Com)