Germania: Baerbock (Verdi) chiede ad ambientalisti di esercitare pressioni su SpD e Fdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La copresidente dei Verdi, Annalena Baerbock, ha inviato una lettera a diverse organizzazioni ambientaliste della Germania affinché esercitino pressioni sul Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e sul Partito liberaldemocratico (Fdp), impegnati con gli ecologisti nei negoziati per la formazione del prossimo governo federale di coalizione. Nella missiva, secondo il quotidiano “Handelsblatt”, Baerbock ammette “il fallimento delle trattative” ed esorta i gruppi per la protezione dell'ambiente a premere su SpD e Fdp. I Verdi sono, infatti, insoddisfatti dall'andamento dei colloqui, poiché si registrano scarsi progressi nelle questioni di loro particolare interesse come il clima. Gli ecologisti, guidati da Baerbock e dall'altro copresidente Robert Habeck, hanno quindi deciso di bloccare la tabella di marcia per la formazione del nuovo esecutivo tedesco, già concordata con SpD e Fdp. Nella lettera agli ambientalisti, Baerbock ammette che i Verdi hanno finora “negoziato male” con i possibili alleati di governo. In particolare, il pre-accordo di coalizione “purtroppo manca ancora della necessaria chiarezza”. Ora, l'obiettivo ò “ottenere ciò che è necessario”. A tal fine, evidenzia Baerbock, “sarebbe molto utile” se le organizzazioni ambientaliste potessero “lavorare per garantire che SpD e Fdp presentino proposte ambiziose”. Se i Verdi dovessero continuare a “farlo da soli”, infatti, i negoziati sulla formazione del governo diverrebbero “estremamente difficili”. (Geb)