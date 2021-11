Brasile: 5G, Tim "in prima linea nello sviluppo della prossima generazione di reti mobili nel Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo l'operatore che ha faticato di più per portare la prossima generazione di reti mobili nel Paese e siamo pronti, come sempre, a guidare la fornitura di nuove tecnologie sia al consumatore finale che all'industria, proprio come abbiamo fatto con il 4G, che è già presente in più di 4.300 municipi e raggiungerà ogni città del Brasile entro il 2023. Abbiamo sempre detto che volevamo fornire ai clienti il vero 5G, non il marketing del 5G. Ed è quello che faremo", conclude Labriola. (segue) (Brb)