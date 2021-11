Brasile: 5G, Tim "in prima linea nello sviluppo della prossima generazione di reti mobili nel Paese" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente Istituzionale di Tim, Mario Girasole, sottolinea dal canto suo l'importanza della procedura di gara e l'efficacia del bando d'asta: "Siamo soddisfatti di questo risultato e del percorso che abbiamo intrapreso per arrivare a questa giornata. L'asta delle frequenze 5G è una pietra miliare nella storia delle telecomunicazioni brasiliane e siamo onorati di far parte della costruzione di questo momento, che pone il Brasile a un nuovo livello tecnologico".Nella nota la società sottolinea di essere "pioniera nella sperimentazione di nuove tecnologie, con iniziative in corso dal 2019". "Tim accumula conoscenze ed esperienze in Brasile e sta già sviluppando soluzioni in vari segmenti dell'economia, come l'agroalimentare, l'industria automobilistica, l'istruzione, la salute e l'intrattenimento. Questo ruolo di leadership consentirà alla società di avviare lo sviluppo della nuova rete non appena i risultati dell'asta saranno ratificati, seguendo i tempi e gli impegni definiti da Anatel". (segue) (Brb)