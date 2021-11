Brasile: 5G, nel primo giorno di asta aggiudicate tre delle cinque frequenze offerte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla frequenza da 3,5 GHz, considerata esclusiva per il 5G (o 5G puro) ad altissima velocità quindi con maggiore impatto su industrie e consumatori finali è stata divisa in quattro lotti nazionali e otto lotti regionali. La Telecom Italia mobile (Tim) si è aggiudicata due dei quattro lotti nazionali della banda da 3,5 GHz gigahertz, considerata la principale e più ambita delle frequenze del 5G in Brasile. Per aggiudicarsi il lotti numero nazionale numero 3 e 4 la Tim ha offerto complessivamente 431 milioni di real (65,8 milioni di euro), un valore del 7 per cento superiore alla base d'asta fissata. La Vivo (controllata da Telefonica) si è aggiudicata il lotto numero 2 con un'offerta di 420 milioni di real (64,2 milioni di euro), valore superiore del 30,69 per cento rispetto alla base d'asta. Il lotto numero 1 è andato invece alla brasiliana Claro con un'offerta di 338 milioni di real (51,7 milioni di euro) superiore del 5,18 rispetto alla base d'asta. Per il lotto nazionale numero 4 non è stata avanzata alcuna offerta ed è rimasto invenduto. (segue) (Brb)