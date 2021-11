Cile: violenza in Araucania, Pinera difende forze di sicurezza dopo morte di un membro della comunità mapuche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione di Loncon seguiva la conferma della notizia da parte del governo che due membri della comunità indigena mapuche erano rimasti uccisi ieri al termine di uno scontro a fuoco con polizia e forze armate avvenuto nella località di Canete, una versione poi smentita dalla stessa comunità mapuche che connfermava di una sola morte. Secondo quanto aveva affermato in una conferenza stampa il ministro degli Interni, Rodrigo Delgado, le due morti erano avvenute in episodi distinti occorsi entrambi presso nella regione dell'Araucania. In entrambi i casi, afferma il ministro, le forze dell'ordine e il personale di appoggio delle forze armate hanno risposto ad un attacco con armi da fuoco di grosso calibro. Riguardo al primo episodio, avvenuto verso le 14 di mercoledì (ora locale), Delgado ha dichiarato che "un blindato della polizia è stato attaccato con armi da fuoco ed è stato assistito da un'unità della Marina che ha risposto inizialmente con armi a salve e successivamente con le munizioni di servizio riuscendo a respingere l'aggressione". (segue) (Abu)