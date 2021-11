Cile: violenza in Araucania, Pinera difende forze di sicurezza dopo morte di un membro della comunità mapuche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo episodio sarebbe avvenuto quattro ore più tardi nella stessa zona. "In un settore vicino, la Marina è stata attaccata con armi da guerra e in tale contesto ha risposto con le armi di servizio". In questa circostanza, ha riferito il ministro, sono stati effettuati anche due arresti. "I detenuti erano in possesso di armi di grosso calibro", ha precisato Delgado, secondo il quale le forze dell'ordine e le forze armate sono state vittime di "imboscate". Il funzionario di governo ha quindi reso noto che, a seguito degli scontri si sono registrati in totale due morti e tre feriti tra i presunti aggressori, senza precisare le relazioni con il primo o secondo episodio. La Macrozona Sud è un'area con una forte presenza di gruppi della denominata "resistenza mapuche" che rivendica diritti ancestrali di sfruttamento e proprietà della terra e che spesso rivendica azioni di sabotaggio e attacchi incendiari principalmente contro infrastrutture e macchinari delle aziende dedite allo sfruttamento forestale. (Abu)