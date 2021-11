Usa: dipartimento di Stato offre 10 milioni per informazioni su gruppo hacker DarkSide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato offre fino a 10 milioni di dollari per informazioni riguardanti l'identificazione o la posizione dei membri di DarkSide, un'organizzazione globale dedita al crimine informatico e responsabile, a maggio scorso, dell’attacco ransomware che ha bloccato l’oleodotto Colonial Pipeline. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, precisando che il dicastero offre anche una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto o alla condanna in qualsiasi paese di chiunque tenti di partecipare a un attacco ransomware messo in atto da DarkSide. "Offrendo questa ricompensa, gli Stati Uniti dimostrano il loro impegno a proteggere le vittime di ransomware in tutto il mondo dallo sfruttamento da parte dei criminali informatici", si legge in una nota ufficiale del dicastero. Gli attacchi ransomware sono quelli nei quali viene chiesto un riscatto per lo sblocco dei sistemi informatici colpiti. Joseph Blount, amministratore delegato di Colonial Pipeline, ha dichiarato al “Wall Street Journal” di aver autorizzato il pagamento di 4,4 milioni di dollari a DarkSide il 7 maggio scorso, con l’obiettivo di sbloccare l’apparato cibernetico dell’infrastruttura.(Nys)