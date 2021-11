Concorrenza: Brunetta, semplifichiamo le procedure per il Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delega per la semplificazione dei procedimenti rappresenta un atto necessario per procedere all’attuazione di alcuni interventi di riforma e investimenti previsti dal Pnrr (individuazione del catalogo dei nuovi regimi, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure) e verrà declinata, in collaborazione con Regioni, Province e Comuni, in un arco di tempo fino a giugno 2025. Questa attività sarà accompagnata da alcuni investimenti volti a creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi con pieno valore legale su tutto il territorio nazionale. L'articolo 24, invece, delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare e a coordinare i controlli sulle attività economiche per evitare duplicazioni, favorire la programmazione dei controlli stessi e consentire l’accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati. (Com)