Etiopia: Farnesina, estrema preoccupazione per deterioramento condizioni sicurezza (2)

- L’Unità di crisi della Farnesina, in stretto raccordo con l’ambasciata ad Addis Abeba, sta monitorando con attenzione l’evolversi delle condizioni di sicurezza in Etiopia. Al momento, si legge sul sito Viaggiaresicuri.it, vista la fluidità del contesto securitario, i viaggi nel Paese sono fortemente sconsigliati. Ai connazionali presenti in Etiopia è stato raccomandato di limitare gli spostamenti nella capitale, Addis Abeba, e soprattutto di notte, ed evitare luoghi di assembramento. In caso di spostamenti indispensabili, viene inoltre raccomandato di portare sempre con sé un documento di identità. L’Unità di crisi, attraverso il sito viaggiaresicuri.it, e l’ambasciata ad Addis Abeba, attraverso i contatti in loco, continuano a fornire aggiornamenti e raccomandazioni ai connazionali. (Res)