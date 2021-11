Messico: due morti in una sparatoria tra narcos nella spiaggia di Cancun, panico tra i turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria tra bande rivali di narcos avvenuta giovedì nella spiaggia della località turistica di Puerto Morelos, nei pressi di Cancun, in Messico, ha seminato il panico tra i villeggianti e si è conclusa con un saldo di due morti. Secondo quanto riporta il quotidiano "El Universal", l'episodio sarebbe avvenuto in presenza di turisti stranieri alloggiati negli esclusivi resort e hotel che affollano il tratto di costa compreso tra Cancun e Playa del Carmen. Uno di questi sarebbe rimasto ferito. Video pubblicati sulle reti sociali documentano il momento in cui alcuni turisti si rifugiano in hotel mentre all'esterno proseguiva la sparatoria. Le autorità hanno successivamente confermato che le due vittime erano appartenenti alle stesse bande protagoniste della sparatoria.(Mec)