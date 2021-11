Concorrenza: Gelmini, ddl è a favore dei consumatori e riduce costo servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ddl concorrenza “è una legge molto importante, richiesta dall’Europa, indispensabile per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma soprattutto è una legge a favore dei consumatori, che riduce il costo dei servizi e ne migliora l’efficienza: soprattutto per quanto riguarda i servizi pubblici locali”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al Tg2.(Rin)