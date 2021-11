© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio approvata dal governo “è una manovra espansiva, di 23 miliardi, la metà dei quali va nel taglio dell’Irpef, dell’Irap e anche dell’Iva. Si tratta di un provvedimento a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Esattamente come Forza Italia aveva chiesto”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al Tg2.(Rin)