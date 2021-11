Brasile: 5G, Tim "in prima linea nello sviluppo della prossima generazione di reti mobili nel Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Telecom Italia mobile, Pietro Labriola, ha commentato con soddisfazione il risultato raggiunto da Tim Brasile che si è aggiudicata due dei quattro lotti della banda da 3,5 gigahertz, principale e più ambita frequenza del 5G in Brasile messe all'asta oggi dall'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel). Il risultato raggiungo, per Labriola "mette in luce lo spirito pionieristico dell'azienda" che grazie al passo compiuto oggi si pone "in prima linea nell'implementazione delle reti mobili di prossima generazione nel Paese". "Siamo giunti al termine di un percorso che abbiamo iniziato due anni fa con i test 5G. E allo stesso tempo, abbiamo iniziato un nuovo viaggio che rivoluzionerà le esperienze delle persone in un mondo sempre più digitale", si legge in una nota. (segue) (Brb)