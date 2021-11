Governo: in Cdm esaminate 6 leggi regionali e delle Province autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 6 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Veneto n. 26 del 14/09/2021 “Concessione di un contributo straordinario alla società regionale ‘Infrastrutture Venete S.r.l.’ per l’acquisto di convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale”; la legge della Regione Basilicata n. 35 del 22/09/2021 “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1, comma 786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; la legge della Regione Basilicata n. 36 del 22/09/2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)”; la legge della Regione Basilicata n. 37 del 22/09/2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 dell’Ente Parco Naturale regionale del Vulture)”; la legge della Regione Basilicata n. 38 del 22/09/2021 “Nuove disposizioni in materia sanitaria”; la legge della Regione Veneto n. 28 del 21/09/2021 “Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ‘Collegato alla legge di stabilità regionale 2018’”.(Com)