Trasporti: Artusa (St), soddisfatti per scelta del Governo, pronti a fare il nostro

- "Oggi il Governo, riconoscendo le difficoltà del settore e dando seguito alle nostre plurime richieste, ha dato vita ad un percorso che decidiamo di intraprendere con serietà, per dimostrare che la categoria trasporto non di linea non può essere ostaggio di interventi urgenti, disarticolati e di parte". Lo affermano in una nota Francesco Artusa e Marta Regiardo, rispettivamente presidente e vicepresidente di Sistema Trasporti. "La delega ad una riforma organica e vera del settore Ncc è l’occasione che aspettavamo da anni per condividere con il Parlamento il nostro punto di vista su un settore economico così strategico per il nostro Paese - aggiungono -. Siamo a disposizione per dare il nostro contributo per offrire soluzioni efficaci per il miglioramento del comparto mobilità delle città, con particolare attenzione ai diritti dell’utenza". (Com)