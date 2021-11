Infrastrutture: Spagna, Abertis, Sacyr e Acs condannate a pagare 450 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di primo grado di Madrid ha condannato le compagnie spagnole Abertis, Sacyr e Acs a pagare congiuntamente 450 milioni di euro ad Haitong Bank, finanziatore cinese dei lavori delle autostrade R3 e R5, fallite durante la crisi finanziaria del 2008 e salvate dal governo spagnolo. Il Tribunale ha riconosciuto la violazione della clausola 4 del contratto di sostegno per il finanziamento di entrambe le autostrade. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias", secondo il quale l'importo richiesto da Haitong corrisponde ai contratti di sostegno che le tre aziende hanno firmato con il fondo, che includevano una serie di garanzie di pagamento in caso di fallimento. La sentenza rivendica 175 milioni di euro da Abertis, 141 milioni di euro da Sacyr e 133 milioni di euro da Acs per le loro partecipazioni del 31,22 per cento, 25,16 per cento e 23,62 per cento nella società concessionaria, Alazor Inversiones. Le imprese possono presentare un appello in seconda istanza, davanti al Tribunale provinciale di Madrid, e un ricorso in cassazione davanti alla Corte suprema. Resta aperta la questione della responsabilità patrimoniale dell'amministrazione (Rpa) come concedente e attuale proprietario del bene. Le due autostrade, che collegano Madrid con Arganda e Navalcarnero sono fallite con un debito di 449 milioni di euro dopo il calo del traffico registrato con la crisi finanziaria. Il ministero dello Sviluppo economico ha salvato le due autostrade nel maggio del 2018 e continua a gestirle attraverso la società pubblica Seittsa.(Spm)