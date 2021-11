Usa-Egitto: Blinken riceverà ministro degli Esteri Shoukry l’8 e il 9 novembre a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, riceverà l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, a Washington l’8 e il 9 novembre per il dialogo strategico tra i due Paesi. Lo riferisce un comunicato diramato dal dipartimento di stato, secondo il quale all’incontro parteciperanno anche alti funzionari dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid) e del dipartimento della Difesa statunitense. La delegazione discuterà questioni internazionali e regionali, tra cui diritti umani e cooperazione bilaterale in ambito economico, giudiziario, di sicurezza, educativo e culturale. “Questo Dialogo Strategico è un'opportunità per far avanzare ciascuna di queste aree di collaborazione per migliorare la vita di statunitensi ed egiziani”, afferma il comunicato.(Res)