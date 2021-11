4 Novembre: ambasciatore Varricchio, “grandezza non ha tempo e non ha nome”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grandezza “non ha un tempo e non ha un nome”. È questa “la divisa” del 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate. È quanto dichiarato dall'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, durante il discorso che ha tenuto presso la sede della propria missione in occasione della ricorrenza. Come evidenziato dall'ambasciatore Varricchio, quest'anno il 4 Novembre viene celebrato con la ricorrenza del centenario del Milite Ignoto, “il soldato senza nome che rappresenta uno dei simboli più importanti su cui poggia il concetto di Identità nazionale, formatosi anche a seguito dei tragici eventi della Prima guerra mondiale che hanno rappresentato, per l’Italia, l’ultimo tassello del processo di unificazione nazionale”. Come affermato dal diplomatico, “un Treno della memoria ha ripercorso nei giorni scorsi le tappe del viaggio che nel 1921 effettuò la salma da Aquileia a Roma”. Le celebrazioni si sono concluse oggi, con la cerimonia solenne alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Altare della Patria, “dove esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921, ebbe luogo la tumulazione”. L'ambasciatore d'Italia a Berlino ha quindi evidenziato che “il Milite ignoto rappresenta una storia di generazioni al servizio del Paese, una storia di impegno e sacrificio a difesa dei valori che ancora oggi ci tengono uniti e dei quali sono protagoniste le Forze armate”. (segue) (Com)