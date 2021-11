4 Novembre: ambasciatore Varricchio, “grandezza non ha tempo e non ha nome” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La cronaca degli ultimi mesi, ha proseguito il diplomatico, "ci ricorda del resto l'importanza del ruolo delle Forze armate in una molteplicità di fronti: da quelli strettamente securitari", come l'evacuazione dall'Afghanistan, ai "compiti di assistenza alle autorità civili per la gestione della pandemia così come nelle emergenze legate a fenomeni atmosferici". In una prospettiva più ampia, come sottolineato dall'ambasciatore Varricchio, "le donne e gli uomini in divisa contribuiscono con il loro impegno alla difesa dei principi sanciti dalla nostra Costituzione e di quei valori europei che hanno portato la pace del nostro continente, attraverso il processo di formazione dell'Unione europea". Secondo l'ambasciatore d'Italia a Berlino, "è evidente che, in un mondo sempre più complesso, inter-dipendente e competitivo la collaborazione con gli Alleati diventa centrale. In questo senso il partenariato tra Italia e Germania è per noi imprescindibile". Nei diversi teatri di crisi, Italia e Germania lavorano "fianco a fianco, nella condivisione di valori e finalità comuni che vorremmo sempre più riflessi in un concetto di difesa europea comune". In un contesto caratterizzato da "una crescente competizione tra potenze, l'Unione europea è chiamata a riaffermare la sua presenza sul piano internazionale e il suo ruolo di produttore di sicurezza".