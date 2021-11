4 Novembre: ambasciatore Varricchio, “grandezza non ha tempo e non ha nome” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, Varricchio ha rimarcato che “l’Europa deve ambire a diventare un attore fondamentale, rafforzando le capacità di azione e quelle decisionali, e può farlo solo se i grandi Paesi fondatori come Italia e Germania lavorano assieme per questo obiettivo comune”. A questo “esercizio politico” deve accompagnarsi “una più intensa collaborazione in campo industriale”, che il diplomatico auspica possa “intensificarsi ulteriormente nei prossimi mesi, al di là degli ambiti di cooperazione già consolidati, attraverso iniziative che vedano coinvolte le imprese” di Italia e Germania. Si tratta “evidentemente di un esercizio di grande potenzialità e di altrettanto grandi responsabilità”, che potrà avvenire. “solo in stretta collaborazione e in complementarietà con la Natp e nel pieno rispetto dei nostri solidi legami transatlantici”. Per l'ambasciatore Varricchio, infatti, “Nato e Ue, che giocano nello stesso campo nella competizione geostrategica globale, devono cooperare strettamente sulle sfide di maggiore attualità quali la resilienza, il mantenimento della superiorità tecnologica, gli impatti di sicurezza del cambiamento climatico”. Italia e Germania “possono e vogliono dare assieme un forte impulso a questa riflessione”. L'ambasciatore Varricchio ha concluso: “Viva le Forze Armate, viva la Repubblica italiana, viva l’Europa”. (Com)