- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene all'incontro pubblico “Non ci fermiamo - per i diritti, contro l’odio”. All'evento intervengono anche, tra gli altri, il deputato del Partito democratico Alessandro Zan e l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino.Teatro Elfo Puccini, Corso Buenos Aires, 33 (ore 17:30)REGIONEPremiazione dell'Hackathon regionale sul bullismo e cyberbullismo, l'iniziativa di Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale finalizzata alla prevenzione e al contrasto di questi fenomeni. I lavori sono aperti dall'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.Palazzo Pirelli auditorium “Gaber” via F. Filzi, 22 (ore 10)L'assessore di Regione Lombardia a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, interviene, a Cermenate (Co) alla cerimonia di sottoscrizione della convenzione tra Comune di Cermenate e Associazione Peba onlus per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.Biblioteca comunale (ia Scalabrini, 153 – Cermenate/Co (ore 11)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, partecipa alla tavola rotonda “Il futuro la nostra passione” per il trentesimo anniversario della cooperazione.Museo della scienza e della tecnica, via San Vittore, 21 (ore 16)Inaugurazione della mostra fotografica itinerante “I 100 anni dell'Aquila” ideata e curata da Carlo Borlenghi, Carlo Zuccoli e Sara Vitali in occasione dei 100 anni della Moto Guzzi. Intervengono il presidente Attilio Fontana e gli assessori Stefano Bruno Galli (autonomia e cultura), Guido Guidesi (sviluppo economico), Lara Magoni (turismo, Marketing territoriale e moda).Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 17)Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, partecipa all’inaugurazione della mostra “L’Annunciazione di Tiziano”. La grande tela dell’Annunciazione, realizzata da Tiziano Vecellio intorno alla metà del Cinquecento, sarà esposta dal 6 novembre al 6 febbraio 2022 in occasione del ventennale del Museo Diocesano.Museo Diocesano Carlo Maria Martini in Piazza Sant’Eustorgio 3 (ore 18:30)VARIEAssemblea annuale di Assomac, l'Associazione nazionale dei costruttori di macchine per calzature, conceria, pelletteria, moda e automotive. Intervengono, tra gli altri,Maria Vittoria Brustia, Presidente Assomac; Alessandro Spada, Presidente Assolombarda; Alessandra Todde, viceministro allo sviluppo economico; Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e le autonomiePalazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione del Piano Strategico 2021 – 2024 e dei Risultati al 30 settembre 2021 di Banco BPM. Interviene Giuseppe Castagna, amministratore delegato Banco BPM.Sala delle Colonne, Via S. Paolo 12 (ore 12)Ultimo appuntamento de “Il secolo che cresce. Eredità e prospettive di una stagione che continua”, ciclo di incontri tra i testimoni del mondo industriale e i protagonisti che oggi lavorano alla creazione di nuove opportunità di sviluppo per il territorio promosso da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Feltrinelli. Partecipano, tra gli altri, Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e Presidente della Crui, Lorenzo Maternini, Vicepresidente di Talent Garden.Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 e in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione Feltrinelli (ore 18:30)MONZAIl Sindaco Dario Allevi e il Presidente del CdA FarmaCom Monza, Vito Potenza presentano due nuove farmacie “robotizzate”, una in via Risorgimento, 4 (San Fruttuoso) e un'altra in via Gabriele D'Annunzio, 27 (San Rocco).L'inaugurazione parte dalla farmacia di via D'Annunzio, 27 per poi proseguire presso quella di via Risorgimento, 4 (ore 11) (Rem)