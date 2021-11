Diritto d'autore: Franceschini, Italia recepisce direttiva, nuove opportunità per industria creativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo poi prevede una maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore: le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri. Attualmente esistono eccezioni al diritto d'autore per i settori dell'istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001 nonché l'introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio. Tale disciplina risponde all'esigenza di favorire un maggiore accesso transfrontaliero e online ai cittadini europei. (segue) (Com)