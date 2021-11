Trasporti: Vincenzi, per Lazio grande risultato nuova linea Cotral

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande risultato l'inaugurazione della nuova linea Cotral Marco Simone-Ponte Mammolo, che partirà l'8 novembre. Un intervento importante, che porterà il trasporto pubblico in una zona dove era sentita forte questa necessità". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Un collegamento che permetterà ai cittadini di raggiungere più velocemente la città di Roma, con la fermata della metro Ponte Mammolo. Grazie all'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri, all'amministrazione di Guidonia e a Cotral per questo traguardo", conclude. (Com)