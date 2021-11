Cile: governo riprende espulsioni di stranieri, rimpatriati 120 venezuelani e colombiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha espulso giovedì 120 cittadini stranieri, di nazionalità colombiana e venezuelana, per delitti di diversa natura che vanno da infrazioni alla legge sulla migrazione a furto, traffico di droga e omicidio. "Si tratta principalmente di espulsioni per questioni giudiziarie e per infrazioni amministrative relative ad ingressi clandestini", ha affermato il direttore del servizio cileno di Migrazione, Alvaro Bellolio, in dichiarazioni rilasciate al canale "24Horas". "Si tratta di condizioni per le quali ci risulta inaccettabile che questi stranieri stessero in Cile e riteniamo che queste misure aiutino a migliorare la relazione tra i connazionali e gli stranieri", ha aggiunto il funzionario. Si tratta del settimo procedimento di espulsione dall'inizio dell'anno e quello con il maggior numero di espulsi. I 71 cittadini venezuelani e i 49 colombiani sono stati imbarcati all'aeroporto internazionale di Santiago su un Hercules delle Forze Armate diretto prima a Bogotà e successivamente a Caracas e verranno consegnati alle autorità competenti locali. (segue) (Abu)