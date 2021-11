Cile: governo riprende espulsioni di stranieri, rimpatriati 120 venezuelani e colombiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bellolio ha difeso la pratica delle espulsioni di stranieri sia per questioni legate a problemi con la giustizia che per questioni migratorie. "Qui bisogna rispettare la legge, che è molto chiara e dice che se qualcuno entra clandestinamente, si inizia un processo di espulsione, e che chi commette un reato deve essere espulso", ha affermato. "Ci sono organizzazioni e autorità che non sono sulla stessa linea, che credono che la migrazione debba essere deregolata e che qualsiasi migrante che entri clandestinamente o commetta un crimine non dovrebbe essere espulso, ma purtroppo si tratta di una logica che peggiora il rapporto tra cittadini e stranieri", ha aggiunto. (segue) (Abu)