Trasporti: Art avvia consultazione su Linee guida per servizi taxi

- Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), con delibera n. 146/2021, ha avviato un procedimento per l’approvazione di Linee guida sull’adeguamento del servizio taxi, indicendo al riguardo una consultazione pubblica, per raccogliere le osservazioni di Regioni e Comuni, ma anche degli operatori economici (tassisti, piattaforme di intermediazione), delle associazioni dei consumatori e, in generale, di tutti gli "stakeholder". Il documento - comunica una nota Art - posto in consultazione è frutto dell’esperienza maturata in questi anni da Art con la propria attività consultiva, di verifica, di monitoraggio e segnalazione, da cui è emersa una generale difficoltà delle amministrazioni competenti a disegnare il servizio in funzione delle "comprovate ed oggettive esigenze di mobilità" dei cittadini, oltre che una elevata disomogeneità delle norme regionali e dei regolamenti comunali sul servizio taxi, che insieme ne limitano l’efficacia e la qualità. (segue) (Com)