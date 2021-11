Trasporti: Art avvia consultazione su Linee guida per servizi taxi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida Art sono in sintonia con i temi attualmente all’attenzione del Governo nell’ambito del disegno di legge Concorrenza (tutela del consumatore, piattaforme tecnologiche e nuove forme di mobilità, standard qualitativi più elevati, sostenibilità ambientale), temi più volte affrontati dall’Autorità nei 28 pareri rilasciati ai Comuni ed in uno specifico atto di segnalazione al Governo e al Parlamento. "Tali Linee guida - ha dichiarato il presidente dell’Autorità, Nicola Zaccheo - si propongono di dotare Regioni ed Enti locali di una cornice di riferimento comune a livello nazionale per la disciplina del servizio taxi e soprattutto intendono fornire una chiave di lettura unitaria, che colleghi innovazione tecnologica, monitoraggio e gestione dei dati, con l’incremento dell’efficacia e della qualità del servizio, attraverso l’integrazione dei servizi di Tpl urbano in chiave multimodale e di sostenibilità ambientale". (Com)