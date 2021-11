Lega: Salvini, massimo impegno per taglio tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 50 minuti di intervento: al Consiglio federale della Lega, Matteo Salvini ha fatto il punto della situazione politica. Tra i temi e gli obiettivi, il leader ha rimarcato "il massimo impegno sul taglio delle tasse. Nove miliardi per regalare redditi di cittadinanza a furbi ed evasori non è rispettoso per chi fatica e lavora, interverremo in Aula per dirottare sul taglio delle tasse una parte di quei miliardi". Il Consiglio federale è ancora in corso. (Rin)