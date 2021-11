Diritto d'autore: Moles, grande soddisfazione per risultato importantissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per il via libera definitivo da parte del Cdm al decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sul diritto d’autore (cosiddetto copyright). Abbiamo così affermato un principio sacrosanto: le imprese editoriali devono ricevere un equo compenso per gli articoli di carattere giornalistico caricati sul web; questa è la grande novità del recepimento dell’articolo 15 di mia competenza, ma poi convintamente condiviso da tutti e cioè che il diritto connesso degli editori ad un equo compenso è oggi previsto e normato. Il lavoro svolto è a mio avviso giusto ed equilibrato, addirittura forse un unicum in Europa, ed è stato il frutto di grande condivisione e partecipazione innanzitutto con il ministro Franceschini e con gli altri dicasteri a vario titolo coinvolti. Con questo recepimento abbiamo posto le basi per un nuovo inizio". Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia. (Com)