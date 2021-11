© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun problema di atleti no vax in Italia. Lo ha confermato il presidente Coni Giovanni Malagò a margine della premiazione odierna degli atleti lombardi alle olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo da parte della Regione. "Non abbiamo nessun caso segnalato – ha detto Malagò - devo dire la verità: sono tutti bravi e responsabili". (Rem)