Grecia: ambasciatore Usa Pyatt, utilizzo base militare Alessandropoli non è minaccia alla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani per l'uso della base militare greca di Alessandropoli da parte degli Stati Uniti non sono una minaccia per la Turchia. Lo ha sottolineato l'ambasciatore statunitense in Grecia, Geoffrey Pyatt, parlando al summit di Salonicco 2021. Pyatt ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, osservando che la partnership tra Usa e Grecia nelle regioni della Macedonia orientale e della Tracia "non è una minaccia alla Turchia". Parlando dell'accordo sulla cooperazione in materia di difesa tra Atene e Washington, l'ambasciatore ha valutato il rapporto "ai massimi storici". "Sono fiero dei progressi fatti negli ultimi cinque anni nei rapporti bilaterali e dei progressi della Grecia", ha dichiarato Pyatt.(Gra)