Difesa: Cavo Dragone, “lascio una Marina che ha combattuto in prima linea contro il Covid”

- L’ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone lascia una Marina militare “che ha combattuto in prima linea con coraggio” contro il Covid-19 e che lascia sul campo di battaglia otto caduti. Lo ha detto oggi lo stesso Cavo Dragone, prossimo ad assumere la carica di capo di Stato maggiore delle Forze armate, durante la cerimonia di avvicendamento al comando della Marina militare, che passa sotto il comando dell’ammiraglio di squadra Enrico Credendino. “Lascio il comando della Marina un po’ in anticipo. In questi 28 mesi, soltanto otto sono stati normali: gli altri 20 sono stati condizionati dalla pandemia”, ha detto Cavo Dragone, ricordando il contributo di 25 medici, 365 infermieri, 57 operatori sanitari che, al fianco del personale medico nel sistema sanitario nazionale, “hanno combattuto in prima linea, come veri e propri eroi, con coraggio e abnegazione al di sopra di ogni aspettativa: ci hanno difeso dal virus e a loro sono profondamente riconoscente”. (Res)