Imprese: Enel, al 30 settembre investimenti in forte aumento a 7,9 miliardi

- Al 30 settembre 2021 Enel registra investimenti per 7,901 miliardi di euro, in aumento del 20,4 per cento su base annuale a fronte della crescita di investimenti in infrastrutture e reti, in Enel Green Power, nei mercati finali e in Enel X. Stando ai risultati dei nove mesi approvati dal consiglio di amministrazione, l’indebitamento finanziario netto del gruppo sale a 54,389 miliardi con un incremento del 19,8 per cento dovuto agli investimenti del periodo, all’acquisizione di una quota di partecipazione in Enel America e all’effetto cambi negativo. (Com)