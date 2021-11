Sudafrica: elezioni municipali, partito di governo Anc per la prima volta sotto la soglia del 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale africano (Anc) in Sudafrica ha ottenuto il suo peggior risultato alle elezioni municipali dello scorso 1 novembre, scivolando per la prima volta nella sua storia sotto la soglia del 50 per cento. È quanto emerge dai risultati ancora parziali diffusi oggi dalla Commissione elettorale, secondo cui l'Anc si conferma comunque il primo partito ottenendo la maggioranza dei seggi in 161 delle 278 municipalità complessive, contro le 13 dell'Alleanza democratica (Da) e dei dieci del Partito della Libertà Inkata (Ifp). Nessun partito ha ottenuto la maggioranza in ben 66 comuni, mentre sono in atto le operazioni di scrutinio nelle rimanenti 28 municipalità. I risultati, sebbene ancora parziali, mettono in luce quella che si profila come una nuova, pesante sconfitta dell'Anc dopo il già non esaltante risultato delle elezioni municipali del 2016 (quando ottenne circa il 54 per cento dei voti) e rappresentano un viatico non certo rassicurante in vista delle elezioni generali del 2024. (Res)