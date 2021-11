Calabria: Bernini (FI), con Occhiuto sanità regionale diventerà fiore all'occhiello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rivolge le sue "congratulazioni a Roberto Occhiuto, nominato dal Consiglio dei ministri commissario della sanità calabrese. Dopo anni di commissariamenti esterni fallimentari, che hanno impoverito l'offerta e costretto i calabresi a trovare cure altrove - continua la parlamentare in una nota -, finalmente si avvia una nuova stagione in cui al centro dell'azione di governo non sarà più il profitto ma il paziente. La nomina di Occhiuto è in questo una garanzia. Il suo impegno al servizio delle istituzioni e l'amore per la sua terra, per la sua gente, ridaranno alla Calabria quel sistema sanitario all'avanguardia che siamo certi diventerà fiore all'occhiello d'Italia. Auguri Roberto, Forza Italia è al tuo fianco". (Com)