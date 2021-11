© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57 per cento dei tedeschi è favorevole a rendere obbligatorio la vaccinazione contro il Covid-19 in Germania. È, invece, contrario il 39 per cento. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall’istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l’emittente radiotelevisiva “Ard”. (Geb)