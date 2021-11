Imprese: Mps, al 30 settembre percentuale copertura Npl al 46,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021 la percentuale di copertura dei crediti deteriorati del Monte dei Paschi di Siena si è attestata al 46,5 per cento, in lieve calo rispetto al 30 giugno 2021 a fronte della riduzione della percentuale di copertura delle inadempienze probabili (che passa dal 36,3 al 34,5 per cento) e degli scaduti deteriorati (che passa dal 26 al 25,2), solo in parte compensata dall’aumento della percentuale di copertura delle sofferenze. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, rispetto al 31 dicembre la percentuale di copertura dei crediti deteriorati registra un incremento, passando dal 46,2 al 46,5 per cento grazie all’incremento della percentuale di copertura delle sofferenze (che passa dal 62,3 al 64,9 per cento) solo in parte bilanciato dal calo della percentuale di copertura delle inadempienze probabili (che passa dal 36,8 al 34,5) e degli scaduti deteriorati (che passa dal 27,8 al 25,2). Il calo temporaneo del coverage delle inadempienze probabili, prosegue la nota, deriva principalmente dalla ripresa di valore registrata su una posizione significativa, per la quale la classificazione da inadempienza probabile a performing è avvenuta il primo ottobre 2021 . (Com)