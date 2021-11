Imprese: Mps, al 30 settembre patrimonio netto sale a 6,3 miliardi, crescono coefficienti patrimoniali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021 il patrimonio netto del gruppo Monte dei Paschi di Siena e di pertinenza di terzi risulta pari a circa 6,3 miliardi di euro in aumento di 185 milioni rispetto al 30 giugno 2021 per effetto dell’utile registrato nel terzo trimestre. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, l’effetto netto derivante dalla vendita delle azioni proprie è stato sostanzialmente bilanciato dalla riduzione delle riserve da valutazione. Rispetto al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto del gruppo e di pertinenza di terzi risulta in aumento di 479 milioni, ascrivibili all’incremento delle riserve da valutazione, all’utile di periodo e all’effetto netto del decremento delle azioni proprie per 309,7 milioni conseguente alle vendite effettuate dal gruppo. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 30 settembre il common equity Tier 1 ratio si è attestato a 12,3 per cento (rispetto al 12,1 di fine 2020 e del 30 giugno 2021) e il total capital ratio è risultato pari a 15,9 per cento (rispetto al 15,8 di fine 2020 e al 15,5 del 30 giugno 2021). (Com)