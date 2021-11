Roma: al via nuova consiliatura, Gualtieri giura e promette lotta a disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita oggi per la prima volta l'Assemblea capitolina dopo le elezioni amministrative vinte dal neosindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Come di rito l'Aula Giulio Cesare, gremita di giornalisti, ha proceduto prima all'elezione della presidente, poi dei vicepresidenti e dei segretari del consiglio comunale. Alla presidenza è stata eletta Svetlana Celli del Pd, vicepresidenti (uno in quota maggioranza, l'altro per le opposizioni) sono: Carmine Barbato della lista Civica Gualtieri e Paolo Ferrara del Movimento 5 stelle. I segretari d'Aula eletti sono: Claudia Pappatà del Pd e Fabrizio Santori della Lega. Dopo il giuramento Gualtieri ha tenuto un primo discorso all'Aula Giulio Cesare. Tra le prime parole del sindaco un pensiero alle vittime della pandemia, un ringraziamento alla Regione Lazio e al Governo, poi un saluto al Papa e l'auspicio di inaugurare una stagione di contrasto alle disuguaglianze sociali. "Rivolgo un pensiero alle vittime della pandemia e ai loro cari. Un ringraziamento e agli operatori sanitari, al governo e alla Regione Lazio per l'ottima campagna di vaccinazione. Vaccinarsi è fondamentale per proteggere la propria vita e quella degli altri. La pandemia è stata dura, anche per le restrizioni e le conseguenze economiche e sociali. Roma ha superato la prova e ne è uscita più unita. Questo ritrovato spirito di comunità e solidarietà sono risorse preziose", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)