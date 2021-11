Roma: al via nuova consiliatura, Gualtieri giura e promette lotta a disuguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco poi ha citato Luigi Petroselli, sindaco di Roma tra il 1979 e il 1981, il cui impegno nei confronti delle categorie svantaggiate della città viene spesso portato a esempio, in particolare nel centrosinistra. Gualtieri ha letto integralmente un passaggio del discorso che Petroselli tenne nel giorno del suo insediamento: "Solo se i mali di Roma saranno affrontati, solo se la parte più oppressa e più debole della società, dai poveri e dagli emarginati agli anziani, dalle borgate ai ghetti della periferia, avranno un peso nuovo su tutta la città, essa potrà essere risanata e rinnovata". Un pensiero Gualtieri lo ha poi rivolto "un saluto ai giovani romani di nuova generazione, che devono realizzarsi nella pienezza dei loro diritti, che contribuiscono alla ricchezza della nostra vita sociale e civile", mentre a Papa Francesco ha inviato "un pensiero affettuoso e deferente al Santo Padre, il cui magistero sulla cura della casa comune, la fraternità e l'amicizia sociale, è particolarmente prezioso per affrontare i grandi problemi del nostro tempo, e contribuisce a rafforzare il legame privilegiato della Capitale con la chiesa universale". Nell'impegnarsi per una stagione di governo volta al contrasto alle disuguaglianze ma anche al "riscatto e rilancio della città", cui Gualtieri ha auspicato di poter coinvolgere le opposizioni. "Ci aspettano grandi sfide come il Pnrr, il Giubileo e la candidatura ad Expo 2030, che dobbiamo riuscire a cogliere e valorizzare al meglio - ha detto il sindaco -. Queste sfide rafforzano l'esigenza di lavorare in un grande spirito di unità. Unità tra la Giunta e questa Assemblea. Unità con le altre istituzioni - il Governo nazionale, la Regione. Unità tra le forze sociali, associative di questa città. E anche tra le forze politiche. Un dialogo che dobbiamo promuovere e favorire e che sarebbe bene costruisca momenti di convergenza soprattutto sui temi strategici per la nostra città: il suo ruolo internazionale, il suo ruolo di Capitale, al necessario processo di riforma. Auspico che su tali temi anche in questa Aula - ha sottolineato - si possa realizzare un coinvolgimento delle forze di minoranza, anche con ruoli di responsabilità in organismi che possano supportare l'azione dell'amministrazione". (segue) (Rer)