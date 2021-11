Roma: al via nuova consiliatura, Gualtieri giura e promette lotta a disuguaglianze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa la composizione della nuova Assemblea capitolina. Presidente dell'Aula Giulio Cesare è Svetlana Celli del Pd, vicepresidenti (uno in quota maggioranza, l'altro per le opposizioni) sono: Carmine Barbato della lista Civica Gualtieri e Paolo Ferrara del Movimento 5 stelle. I segretari d'Aula eletti sono: Claudia Pappatà del Pd e Fabrizio Santori della Lega. Nella maggioranza, composta da 28 consiglieri, siedono 18 consiglieri del Partito democratico: la capogruppo Valeria Baglio, Giulia Tempesta, Giovanni Zannola, Valeria Baglio, Andrea Alemanni, Yuri Trombetti, Erica Battaglia, Carla Consuelo Fermariello, Claudia Pappatà, Nella Converti, Mariano Angelucci, Riccardo Corbucci, Lorenzo Marinone, Antonio Stampete, Gianmarco Palmieri, Daniele Parrucci, Antonella Melito e Cristina Michetelli. Gli altri dieci seggi sono così assegnati: quattro alla Civica Gualtieri (CG), Giorgio Trabucco, Carmine Barbati, Elisabetta Lancellotti, Tommaso Amodeo, Rocco Ferraro; due a Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli; due a Roma futura, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini; uno a Demos, Paolo Ciani; uno ai Verdi, Nando Bonessio. All'opposizione siedono in tutto 18 consiglieri: sei di Fratelli d'Italia, il capogruppo Giovanni Quarzo, Andrea De Priamo, Rachele Mussolini, Francesca Barbato, Federico Rocca, Lavinia Mennuni; due della Lega, la capogruppo Simonetta Matone e Fabrizio Santori; quattro del M5s e uno della lista Civica per Raggi, la capogruppo Linda Meleo, Virginia Raggi, Paolo Ferrara, Daniele Diaco, Antonio De Santis; cinque della lista Civica Calenda, la capogruppo Flavia De Gregorio, Carlo Calenda, Dario Nanni di Azione, Valerio Casini e Francesca Leoncini di Italia viva. Nel corso della giornata non è mancata la polemica, con Carlo Calenda di Azione che ha accusato Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia di aver fatto accordi sottobanco per le cariche di responsabilità nelle commissioni consiliari. (Rer)