© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021, come nei due trimestri precedenti, non è emerso alcuno shortfall di capitale, né si prevede che lo stesso emerga da qui al 30 settembre 2022. Lo scrive Monte dei Paschi di Siena nel comunicato diffuso a seguito dei risultati consolidati al 30 settembre 2021. (Com)