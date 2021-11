Imprese: Enel delibera acconto su dividendo 2021 pari a 0,19 euro per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Enel conferma la politica di acconto sui dividendi per l’esercizio 2021, prevedendo un dividendo complessivo di 0,38 euro per azione. Stando ai risultati al 30 settembre approvati dal consiglio di amministrazione, è stato deliberato un acconto sul dividendo 2021 pari a 0,19 euro per azione, in pagamento dal 26 gennaio 2022 e in crescita di 8,6 punti rispetto all’acconto distribuito lo scorso gennaio. (Com)