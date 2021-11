Olimpiadi 2020: Fontana, atleti lombardi sono stati simbolo di speranza per tanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atleti con il merito di aver contribuito a fare nascere quella speranza che già c'era in tanti lombardi. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito gli sportivi della Lombardia che hanno ricevuto medaglie alle olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo, oggi premiati dalla Regione a Palazzo Lombardia. "Non dimentichiamo - ha aggiunto Fontana - che proprio un anno fa la Lombardia era dichiarata zona rossa con un provvedimento del ministro. Oggi noi, fortunatamente, siamo in un momento di festa, in un momento in cui possiamo incontrarci, essere tutti insieme e quindi credo che questo senso che ci hanno dato continui a essere il motivo per cui dobbiamo continuare a comportarci bene". (Rem)