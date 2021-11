Campidoglio: Quarzo (Fd'I), Calenda è in confusione, non c'è nessun accordo sottobanco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda è in confusione. Ma di quale accordo sottobanco parla? Prima di tutto vorrei ricordare al neo consigliere comunale (ancora per poco), che Giorgia Meloni non si occupa certo di cariche consiliari essendo impegnata su altri fronti". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Giovanni Quarzo. "E poi vorrei ben dire che il gruppo di Fd'I vota più che volentieri chi si è astenuto al ballottaggio, rispetto a chi ha invece appoggiato espressamente Gualtieri contro Michetti e che subito dopo ha avuto addirittura due consiglieri del proprio schieramento che hanno espresso la volontà di sostenere il nuovo sindaco e di entrare in maggioranza. Mi sembra che Calenda sia un po' in confusione - conclude -, forse qualcuno non lo ha accontentato". (Com)