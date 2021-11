Imprese: Mps, revisione piano di business 2022-2026 funzionale ad aumento di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preso atto dell’impossibilità di una “soluzione strutturale”, Monte dei Paschi di Siena ha avviato una interlocuzione preliminare con il Tesoro che, confermando il sostegno all’attività della banca, ha informato il management di contatti già intercorsi con la direzione generale per la concorrenza della Commissione europea, finalizzati ad una proroga della presenza pubblica nell’azionariato di Mps. Stando ai risultati al 30 settembre approvati dal consiglio di amministrazione, la banca procederà alla revisione del piano di business per il 2022-2026: iniziativa propedeutica ad un aumento di capitale a condizioni di mercato da realizzarsi nel 2022. (Com)