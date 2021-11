Ue: Borrell, bene impegni Brasile per neutralità carbonica entro 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha accolto "con favore gli impegni presi dal Brasile per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, per porre fine alla deforestazione illegale entro il 2028, per promuovere la protezione delle foreste e per ottenere una significativa riduzione del 50 per cento dei gas a effetto serra entro il 2030". Su Twitter, l'Alto rappresentante ha sottolineato che "si tratta di un importante contributo agli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico". (segue) (Beb)