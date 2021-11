Ue: Borrell, bene impegni Brasile per neutralità carbonica entro 2050 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha annunciato l'impegno a dimezzare entro il 2030 l'emissione di gas serra e la neutralità nell'emissione di carbonio nel 2050. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Joaquim Leite, presentando alla Cop26 di Glasgow l'obiettivo "più ambizioso" del governo del presidente Jair Bolsonaro. L'annuncio, che migliora l'obiettivo del 43 per cento di emissione di gas serra, ripete quanto scritto in un progetto di legge presentato a metà ottobre, che però - scrive il quotidiano "G1" - non articolava le strategie per arrivare al risultato, affidate a un successivo decreto del presidente. Brasilia si è anche impegnata a ridurre del 15 per cento la deforestazione entro il 2023, mettere fine al disboscamento illegale nei territori protetti entro il 2028 nonché sviluppare entro il 2030 una matrice energetica rinnovabile pari al 45 per cento della domanda. (Beb)