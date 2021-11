I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: oltre mille membri forze speciali oromo disertano, milizie Ola a soli 25 chilometri da Addis Abeba - Un totale di 1.165 membri delle forze speciali dell'Oromia, alleate delle forze federali etiopi, hanno disertato in favore dell’Esercito di liberazione oromo (Ola), alleato del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Lo ha annunciato su Twitter il portavoce dell'Ola, Odaa Tarbii. “Oggi 1.165 forze speciali dell'Oromia hanno disertato in favore dell'Ola, 400 delle quali si sono unite alle forze Ola nelle vicinanze di Laga Tafo (località situata circa 25 chilometri a nord-est di Addis Abeba). Le nostre forze continuano a spingere da tutte le direzioni, siamo molto vicini a vedere la fine di questa dittatura oppressiva”, ha scritto il portavoce. Ieri lo stesso Tarbii, interpellato dai media locali su un possibile ingresso delle milizie tigrine e oromo nella capitale, aveva affermato che “se le cose continueranno seguendo la dinamica attuale, allora è questione di mesi, se non di settimane”, ricordando che i combattenti dell'Ola e del Tplf si sono "già uniti e sono in costante contatto", e assicurando che la caduta del premier etiope Abiy Ahmed è "una conclusione scontata". (Res)